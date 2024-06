Ministro de Lula defende taxação de grandes fortunas na OIT

Marinho se antecipou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Foto: Divulgação

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, defendeu a taxação das grandes fortunas em discurso na Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, na Suiça, nesta quarta-feira, 12. As informações são da coluna de Jamil Chade, no UOL.

"Em dezembro de 2023, o presidente Lula sancionou a lei sobre a taxação de fundos exclusivos", disse Marinho. "Como resultado, tivemos, nos primeiros meses do ano, a melhor arrecadação desde o ano 2000. Mas entendemos que é preciso mais: temos de taxar globalmente as grandes fortunas", declarou.

Marinho se antecipou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como um ensaio para o discurso do petista na cúpula do G7, na Itália. Conforme a coluna, fontes próximas ao presidente indicaram que a taxação de grandes fortunas, a luta contra a desigualdade e a defesa da democracia contra o avanço da extrema direita estarão no centro de sua mensagem.

O governo brasileiro espera consolidar um apoio internacional ao projeto de taxação de grandes fortunas. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e Emmanuel Macron, da França, sinalizaram de maneira positiva. O tema é uma espécie de bandeira internacional do governo Lula e pode ser central na cúpula do G20, no segundo semestre no Rio de Janeiro.

O ministro de Lula indicou ao UOL que há um entendimento de que o projeto de lei apenas vai à votação no Congresso Nacional quando houver uma sinalização de que ela pode ser aprovada.