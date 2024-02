Ministro de Portos e Aeroportos promete socorro a companhias aéreas | A TARDE

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou no sábado, 3, que o socorro do governo federal a companhias aéreas deve ser fechado com o Ministério da Fazenda após o Carnaval. Para além da oferta de crédito, o ministro também falou em um planejamento estratégico de curto e longo prazos.

O tema entrou em debate com a Fazenda em meio ao pedido de recuperação judicial da Gol nos Estados Unidos e a alta no preço das passagens.



"Ações que fortaleçam novos voos regionais e a compra de aeronaves brasileiras, a exemplo da Embraer, e outros ativos", disse.

De acordo com o UOL, o ministro espera que o impasse com as companhias tenha uma solução no curto prazo, com o lançamento do programa Voa Brasil, com passagens a R$ 200 para aposentados e pensionistas, ainda no mẽs de fevereiro. Para o projeto "decolar", as empresas têm de aderir ao programa.

Segundo o ministro, o pacote de crédito para socorrer as companhias do setor deve ser financiado, em maior parte, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).