Ministro do Turismo negocia benefício para estrangeiros no Brasil

O ministro do Turismo, Celso Sabino, dialoga com companhias aéreas para viabilizar o benefício chamado “stopover” para estrangeiros que visitem o Brasil.



O benefício, que é dado a brasileiros que vão para a Europa pela companhia portuguesa TAP, consiste em possibilitar que um visitante possa conhecer dois ou mais destinos pagando apenas uma passagem.

No caso dos brasileiros que viajam pela TAP para algum destino na Europa que não seja Portugal, está previsto pela companhia que a pessoa que compra a passagem com conexão possa passar um tempo em Lisboa ou Porto antes de chegar ao último destino.

Por exemplo: se um brasileiro tem como itinerário Salvador-Londres pela TAP, como a companhia precisa fazer conexão em Portugal, será possível passar um tempo em Lisboa antes de embarcar para chegar à capital inglesa. Isso tudo pagando apenas o preço da passagem Salvador-Londres.

O ministro já abordou o assunto com executivos da Azul e com a presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Jurema Monteiro. A ideia foi levada ao presidente Lula (PT) em uma conversa de trinta minutos nesta terça-feira, 25. Com informações do colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.