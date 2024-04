Ministro nega que bloqueio no orçamento afete obras do Novo PAC | A TARDE

Chefe da segunda pasta mais atingida com o bloqueio de R$ 2,9 bilhões em treze ministérios, Renan Filho, que comanda os Transportes, alegou que a medida não irá afetar as obras do Novo PAC.



“Contingenciamento menor que o previsto demonstra a saúde financeira do governo com fundamentos macroeconômicos sólidos”, escreveu Renan Filho em sua rede social.

O ministério dos Transportes investirá R$ 20bi esse ano.



O Ministério dos Transportes teve bloqueado R$ 678.972.542. Ainda assim, o chefe da pasta garantiu investimento de R$ 20 bi ainda este ano. “Isso representa 3x mais que o último ano de Bolsonaro e é recurso suficiente para o Novo PAC garantir obras por todo Brasil”, afirmou.

Confira quanto cada pasta irá perder:

Ministério das Cidades- R$ 741.470.014,00

Ministério dos Transportes- R$ 678.972.542,00

Ministério da Defesa- R$ 446.481.944,00

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome- R$ 281.688.608,00

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional- R$ 179.792.729,00

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação- R$ 118.795.196,00

Ministério da Agricultura e Pecuária- R$ 105.495.733,00

Ministério da Fazenda- R$ 94.396.183,00

Ministério das Relações Exteriores- R$ 69.297.198,00

Ministério da Justiça e Segurança Pública- R$ 65.597.347,00

Ministério de Portos e Aeroportos- R$ 52.297.885,00

Ministério do Planejamento e Orçamento- R$ 37.098.500,00

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos- R$ 36.298.532,00