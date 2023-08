Ministro quer Raquel Lyra no PSD, única do NE fora da base de Lula

O ministro da Pesca e Aquicultura do governo Lula, André de Paula, quer a governadora do Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), no PSD, única gestora do Nordeste fora da base do presidente na região.

À CNN Brasil, André de Paula disse que seria “uma honra” ter a governadora no partido. O ministro é o presidente da sigla no estado. Recentemente, a governadora nomeou Cacau de Paula, filha do ministro, para a secretaria estadual de Cultura.

Atualmente, o PSD integra a base do governo petista e chefia três ministérios — Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Minas e Energia, além da Pesca. Em 2022, o partido em Pernambuco apoiou Lula.

Enquanto Lyra se aproxima do governo, através do PSD, o PSDB busca marcar distanciamento da gestão federal.

Caso o movimento de mudança de partido se concretize, o presidente Lula ficará com a totalidade de governadores dos estados nordestinos em sua base de apoio, região onde ele foi muito votado nas eleições de 2022.

Atualmente, os demais estados nordestinos são comandados pelos respectivos governadores e partidos:

Alagoas: Paulo Dantas (MDB)



Bahia: Jerônimo Rodrigues (PT)

Ceará: Elmano de Freitas (PT)

Maranhão: Carlos Brandão (PSB)

Paraíba: João Azevêdo (PSB)

Piauí: Rafael Fonteles (PT)

Rio Grande do Norte: Fátima Bezerra (PT)

Sergipe: Fábio Mitidieri (PSD)