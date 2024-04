Ministros e parlamentares lamentam morte de Ziraldo | A TARDE

A morte do cartunista Ziraldo foi lamentada, neste sábado, 6, por diversos políticos de todo o Brasil. Fundador do jornal “O Pasquim”, o artista chegou a ser preso em 1968 pela ditadura militar, sempre atuando politicamente em favor da democracia no país.

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta (PT), lembrou que o trabalho de Ziraldo marcou a infância de muitos brasileiros, através de diversas ilustrações, como “O Menino Maluquinho”.

“Suas histórias marcaram a infância de muitos e continuam a encantar gerações. Enviamos nossas condolências à família e aos admiradores. Descanse em paz, Ziraldo”, publicou Pimenta nas redes sociais.

A ministra Sonia Guajajara (PSOL), da pasta dos Povos Indígenas, também lamentou o falecimento do cartunista, lembrando que Ziraldo criou personagens representativos dos povos originários do Brasil.

“A literatura brasileira perde muito, mas o legado de Ziraldo seguirá vivo e influenciando mais e mais pessoas”, comentou Sonia.

No mesmo sentido, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), falou sobre a influência do trabalho do cartunista mineiro na arte do país.

“Deixa um imenso legado à cultura brasileira, com o seu Menino Maluquinho e tantas outras criações. Sentimentos a familiares e amigos”, publicou Camilo.

O presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), lembrou a origem de Ziraldo, no interior de Minas, e exaltou especialmente o personagem infantil que fez o artista ser conhecido em todo o Brasil.

“Ídolo de uma geração de crianças, morreu, neste sábado, o mineiro de Caratinga Ziraldo, um dos maiores cartunistas do país, inspiração para todos os brasileiros. Seus personagens, principalmente o Menino Maluquinho, marcaram gerações”, postou Pacheco.

A morte de Ziraldo também foi lamentada pelo líder do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), que lembrou a luta do artista por democracia.

“Hoje é um dia triste para todos nós que crescemos encantados pelos traços, pelo talento e pelo bom humor de Ziraldo. Além de cartunista brilhante, Ziraldo também foi parte importante da resistência à ditadura nas páginas do histórico O Pasquim. Seu legado seguirá vivo por meio de sua contribuição inestimável para a cultura brasileira”, disse Rodrigues.

O deputado federal Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) lembrou ainda que foi Ziraldo o responsável por desenhar o sol que compõe a logo do PSOL, partido ao qual o parlamentar pertence.

“Triste a perda de Ziraldo, um ícone da arte e da resistência. Suas obras marcantes e sua contribuição para a cultura são inestimáveis. Descanse em paz, Ziraldo, e que Deus conforte o coração de seus amigos, amigas e familiares”, lamentou o pastor.

Prefeito do Rio de Janeiro, cidade em que Ziraldo morava, Eduardo Paes também publicou uma mensagem nas redes sociais.

“Nos deixou mais um dos grandes mineiros cariocas. Obrigado por tudo Ziraldo. O Rio vai sentir muito sua falta”, disse Paes.