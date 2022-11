Moraes dá 48h para polícias informarem sobre líderes de bloqueios

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo até amanhã para que as polícias dos estados e a Polícia Rodoviária Federal encaminhem ao Supremo informações sobre a identificação de todos os caminhões e veículos que participam de manifestações em frente aos quartéis nestes dias de protestos contra o resultado das eleições e de clamor por um golpe militar no país.

Com bandeiras do Brasil e vestidos de verde e amarelo, manifestantes mostram faixas com mensagens de patriotismo e pedem intervenção federal em frente a quartéis militares, o que é inconstitucional.

O magistrado também determinou o envio de informações sobre os proprietários dos veículos e de possíveis lideranças, organizadores ou financiadores dos movimentos.

“DETERMINO às Polícias Civis e Militares dos Estados e Distrito Federal, bem como à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal, o envio de TODAS AS INFORMAÇÕES sobre a IDENTIFICAÇÃO DOS CAMINHÕES E VEÍCULOS que participaram ativamente dos bloqueios e nas manifestações em frente aos quartéis das Forças Armadas, assim como os dados dos respectivos proprietários, pessoas físicas ou jurídicas”, disse Moraes.

“DETERMINO, ainda, informem se identificaram líderes, organizadores e/ou financiadores dos referidos atos antidemocráticos, com a remessa dos dados e providências realizadas. Fixo o prazo em 48 (quarenta e oito horas)”.

Na quinta-feira, 3, Moraes havia mandado a PRF detalhar, em até 48 horas, as multas aplicadas a motoristas que bloquearam estradas contra a vitória de Lula. Nesta segunda, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, pediu ao magistrado mais tempo para encaminhar à Corte essas informações.