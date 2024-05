Moraes determina que Roberto Jefferson passe por nova avaliação médica | A TARDE

Atendendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, pediu para que o ex-deputado federal Roberto Jefferson passe por uma nova avaliação médica. Após o check-up, os profissionais vão avaliar se Jefferson deve continuar os tratamentos no hospital penitenciário do Complexo de Gericinó, em Bangu 8.

"Determino à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro que, no prazo de 15 dias proceda à realização de exame médico-legal de Roberto Jefferson para verificar a indispensabilidade do tratamento, com a manutenção do plano terapêutico e dos acompanhamentos propostos pelo médico particular e pelos estabelecimentos de saúde privados", afirmou o ministro na decisão.

A medida surge devido a uma decisão referendada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, que defendeu que Roberto Jefferson tivesse o estado de saúde examinado “verificando a indispensabilidade do tratamento, com a manutenção do plano terapêutico e dos acompanhamentos propostos pelo médico particular”.

Roberto Jefferson está internado no Hospital Samaritano Botafogo, localizado na capital fluminense. Os profissionais de saúde da unidade, no entanto, informam que o ex-parlamentar tem condições de alta médica.

Em outubro de 2022, Moraes determinou que o ex-deputado deveria voltar à prisão após descumprir medidas cautelares previstas para a manutenção da liberdade provisória.

