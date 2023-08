Moraes manda PF incluir nome de bolsonarista em lista da Interpol

Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi solicitada à Polícia Federal (PF) a inclusão do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio na lista de procurados da Interpol.

Essa ordem foi mantida em sigilo e tem como objetivo colocar Eustáquio na "lista de difusão vermelha" da Interpol, uma ferramenta utilizada para possibilitar que países cooperantes com a organização possam localizar e prender temporariamente indivíduos procurados pela Justiça.

O blogueiro está sob investigação no inquérito dos atos antidemocráticos e já foi preso mais de uma vez por ordem do ministro Moraes.

Em 12 de dezembro do ano passado, durante os protestos contra a sede da Polícia Federal em Brasília (DF), Eustáquio entrou no Palácio da Alvorada. Desde então, ele tem vivido no Paraguai.

A defesa de Eustáquio divulgou uma nota nas redes sociais informando que o Instituto Internacional de Defesa de Presos e Exilados Políticos (IIPEP) pretende enviar um ofício à Interpol solicitando que o nome de Eustáquio não seja incluído na lista vermelha.

"O IIPEP – Instituto Internacional de defesa de presos e exilados políticos vai enviar um ofício a Interpol pedindo a não inclusão do nome de Eustáquio no alerta vermelho com base no artigo 3 do órgão internacional que veda a inclusão de nomes por perseguição política e Oswaldo é um refugiado político por perseguição ilegal perante a nação Paraguaia, fato evidente neste caso pois um dos supostos crimes seria atentado violento ao estado democrático de direito, delito que não é reconhecido internacionalmente e não tem validade perante a ausência de reciprocidade", diz o advogado Ricardo Freire Vasconcellos.