Moraes ordena que big techs revelem se denunciados seguiam Bolsonaro

Por ordem no ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, Twitter e LinkedIn serão obrigadas a revelar se 244 denunciados pelos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília são ou já foram seguidores do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).



Moraes atendeu pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que inicialmente pediu a lista de todos os seguidores de Bolsonaro nas redes sociais. No entanto, a PGR voltou atrás e restringiu o pedido apenas aos denunciados.

A autorização da medida se deu através de inquérito que investiga suspeitos de serem autores intelectuais ou de terem instigado pessoas a participarem dos atos golpistas.