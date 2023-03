Moro e deputados baianos visitaram golpistas presos

Publicado sábado, 04 de março de 2023 às 10:49 h | Atualizado em 04/03/2023, 11:36 | Autor: Da Redação ouvir

As visitas aconteceram nos 39 dias de detenção antes de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que os presos só poderiam receber visitas com autorização da Corte - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil