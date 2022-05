Morre general Newton Cruz, chefe do SNI na ditadura militar

O general Newton Cruz, conhecido por sua atuação durante a ditadura militar instalada em 1964, morreu aos 97 anos, no Rio de Janeiro, na noite dessa sexta-feira, 15.

Ele será cremado neste domingo, 17, no crematório da Penitência, no cemitério do Caju, localizado na zona norte da cidade do Rio de Janeiro.

Ao site Metrópoles, um familiar, que pediu para não ter o nome divulgado, disse que o general tinha problemas pulmonares, e ficou internado por 15 dias no Hospital Central do Exército. Cruz era viúvo e deixa quatro filhos e 11 netos.

null Reprodução | Redes Sociais

Anos de chumbo

Newton Cruz foi general do Exército Brasileiro e teve atuação na ditadura militar no Brasil, que durou de 1964 a 1985. Ele foi chefe da Agência Central do Serviço Nacional de Informações (SNI), órgão que monitorava e espionava opositores do regime, munindo os militares de informações confidenciais.

Crus foi acusado pela morte do jornalista Alexandre von Baumgarten. Na época, negou seu envolvimento, disse que recebeu informações sobre a identidade do responsável pelo assassinato, mas se negou a revelar.

Em 2010, o general deu entrevista reveladora para o jornalista Geneton Moraes Neto, na qual revelou que militares planejavam outro ataque semelhante ao Riocentro, atentado terrorista organizado por integrantes do Exército e da Polícia Militar em 30 de abril de 1981.

Em 1983, Newton Cruz durante entrevistas a jornalistas constrangeu e agrediu o jornalista Honório Dantas, da Rádio Planalto. O vídeo circula nas redes sociais em postagens de pessoas que comentam o falecimento do ex-chefe do SNI.