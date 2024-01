Movimentos sociais se queixam do distanciamento com Lula | A TARDE

Aliados históricos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), alguns dos principais movimentos sociais do Brasil têm se queixado da distância com o petista do último ano para cá, segundo a coluna Painel do jornal Folha de S. Paulo.



"Não é razoável, pensando na parceria que construímos nos últimos tempos, o Lula não ter recebido o MST", disse o coordenador nacional do movimento, João Paulo Rodrigues, em entrevista à coluna.

No entanto, os movimentos alegam que a relação institucional melhorou na comparação com o período em que Jair Bolsonaro (PL) esteve na Presidência da República, entre 2019 e 2022.