MP do Rio aponta “traição” da Polícia Federal no caso Marielle | A TARDE

Duas insatisfações fizeram membros do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apontarem traição da Polícia Federal (PF) no caso Marielle Franco.

Um dos motivos de insatisfação é que a PF teria tido uma “postura desleal” ao expor dados de investigações do MPRJ que estão em andamento, de maneira sigilosa.

O segundo motivo foi o fato de a PF colocar no relatório do caso Marielle que o MPRJ, de forma indireta, apresentou resistência para federalizar a investigação, o que teria dificultado os passos seguintes.

Promotores do MPRJ esperam estancar a crise em conversa presencial com cúpula da PF. Com informações da colunista Bela Megale, do jornal O Globo.