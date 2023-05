MPF investiga canais no Youtube que discriminam religiões africanas

O Ministério Público Federal (MPF), instaurou um inquérito civil para monitorar quais medidas estão sendo adotadas pela plataforma do Youtube para garantir o respeito à diversidade religiosa.



De acordo com a Coluna Lauro Jardim, as investigações ocorrem a partir de petição de Sidnei Barreto Nogueira, do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, para apurar os vídeos publicados na plataforma onde se “disseminam o ódio contra as religiões de matriz africana”.

Em 2022, o Ministério Público Federal já tinha recomendado o Youtube a excluir canais de propagavam intolerância religiosa.