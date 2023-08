MST volta a invadir área da Embrapa em Petrolina e pressiona Lula

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) voltou a invadir a unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em Petrolina, cidade pernambucana que faz divisa com o município baiano de Juazeiro.

Com o objetivo de pressionar por reforma agrária, o movimento acusou o governo Lula (PT), em nota, de não cumprir com acordos prometidos em abril, quando o MST invadiu a área da Embrapa em Petrolina pela primeira vez. “Já fazem 4 meses desse acordo, que tinha como intenção principal: distensionar a situação em Petrolina, resolver o problema do acampamento e, ao mesmo tempo, permitir que a Embrapa pudesse realizar o Semiárido Show”, afirmou o movimento.

A invasão acontece na véspera do evento Semiárido Show, programado para acontecer entre 1º e 4 de agosto, na unidade da Embrapa de Petrolina. “O MDA [Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar] rompeu com todos os acordos e tenta fazer o Semiárido Show sem cumprir nada do que foi acordado para resolver a questão das famílias acampadas”, completou o MST.