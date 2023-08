Múcio pede à PF nomes de militares que se encontraram com Delgatti

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro enviou um ofício à Polícia Federal (PF) solicitando o envio de nomes de militares que se encontraram com o hacker da ‘vaza jato’, Walter Delgatti Neto, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações são do blog da jornalista Andréia Sadi, da GloboNews.

Em depoimento à PF, segundo o advogado de Delgatti, Ariovaldo Pereira, o hacker detalhou a sala em que esteve no Ministério da Defesa. Em entrevista ao Estúdio i, Pereira afirmou que Delgatti teria se encontrado com o general do Exército Paulo Sérgio Nogueira, com o coronel do Exército Eduardo Gomes da Silva e com um grupo de servidores.

Ainda segundo o blog, já havia a intenção de o ministro de solicitar à PF mais detalhes sobre os encontros após a entrevista com o advogado do hacker, que foi condenado a 20 anos à prisão por invadir os sistemas da Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

No depoimento da CPI do Golpe, Delgatti teria afirmado que Bolsonaro teria lhe dado carta branca para apurar sobre supostas irregularidades nas urnas eletrônicas. A mando do ex-presidente, então, o hacker teria ido ao menos cinco vezes ao ministério da Defesa.