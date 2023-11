Mulher de líder do Comando Vermelho visitou o Ministério da Justiça | A TARDE

Esposa de Clemilson dos Santos Farias, o Tio Patinhos, que é um líder do grupo Comando Vermelho, Luciane Barbosa Farias esteve no prédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo.



Conhecida como "dama do tráfico amazonense", Luciane esteve no ministério como presidente da Associação Instituto Liberdade do Amazonas (ILA) e integrava uma comitiva de advogados. Em 19 de março, a esposa de Clemilson esteve com o secretário nacional de Assuntos Legislativos da pasta, Elias Vaz.

Já no dia 2 de maio, Luciane se encontrou com Rafael Velasco Brandani, titular da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Em suas redes sociais, a presidente da ILA disse que levou a Velasco as "denúncias de revistas vexatórias" no sistema prisional amazonense.



Segundo a Polícia Civil do Amazonas, a ILA é uma ONG que atua em prol dos presos ligados ao Comando Vermelho e é financiada com dinheiro do tráfico de drogas.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública reconheceu que Luciane foi recebida por secretários, mas alegou que era impossível detectar a prévia situação de uma acompanhante "uma vez que a solicitante da audiência era uma entidades de advogados, e não a cidadã mencionada no pedido de nota".