Nada mudará entre Brasil e EUA caso Trump vença, diz Mauro Vieira | A TARDE

Aliado ideológico de Jair Bolsonaro (PL), o empresário americano Donald Trump, que deve concorrer novamente ao cargo de presidente dos Estados Unidos em 2024, não oferece riscos para a relação diplomática deste país com o Brasil.



É o que disse o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, em entrevista à coluna de Guilherme Amado, no portal Metrópoles. “Vamos continuar com o mesmo interesse e perseguindo os mesmos objetivos, desenvolvendo os mesmos programas”, disse Vieira ao ser perguntado se algo poderia mudar entre os dois países caso Trump ganhe o pleito que acontecerá em novembro do ano que vem.

Em 2024, Brasil e Estados Unidos celebram duzentos anos de relação diplomática. “Só um país reconheceu a independência do Brasil antes, que foi a Argentina”, disse Vieira.

“Ganhará quem o povo americano escolher. Nós vamos continuar a dialogar com o novo governo ou com o governo reeleito do presidente Biden, porque os interesses entre os dois países são muito grandes, são importantes e vai se continuar conversando”, concluiu o chefe do Itamaraty.