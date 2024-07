“Não há atalhos à democracia”, diz Lula no Mercosul

Lula e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante encontro do Mercosul - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Em reunião da cúpula do Mercosul nesta segunda-feira, 8, em Assunção, capital do Paraguai, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a união dos países para garantir o sistema democrático em toda a região. De acordo com o petista, é preciso permanecer vigilante contra “falsos democratas”.

Lula citou diretamente as tentativas de golpe de Estado no Brasil, no dia 8 de janeiro de 2023, e na Bolívia, no último dia 26 de junho. Ambas foram rechaçadas internacionalmente e terminaram fracassando.

"O Mercosul permaneceu mais uma vez unido em defesa da plena vigência do Estado de Direito consagrado no Protocolo de Ushuaia. A reação unânime ao 26 de junho na Bolívia e ao 8 de janeiro no Brasil demonstram que não há atalhos à democracia em nossa região, mas é preciso permanecer vigilante. Falsos democratas tentam solapar as instituições e colocá-las a serviço de interesses reacionários", declarou o presidente.

"Democracia e desenvolvimento andam lado a lado. Os bons economistas sabem que o livre mercado não é uma panaceia para a humanidade", acrescentou Lula.

Hoje composto por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, o Mercosul deve formalizar nesta semana a admissão da Bolívia no bloco. No encontro atual, apenas o presidente argentino Javier Milei não compareceu, tendo enviado a chanceler Diana Mondino.