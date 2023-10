Não terá desculpa de dizer que perdeu para o 13, diz Lúcio sobre Neto

O presidente de honra do MDB baiano, Lúcio Vieira Lima rechaçou as declarações do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) sobre as articulações da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para definir o próximo candidato à Prefeitura de Salvador em 2024. O emedebista ainda ironizou uma das declarações do cacique político que, inicialmente, não havia aceitado a derrota nas urnas eletrônicas contra o atual chefe do Palácio de Ondina, e afirmou que perdeu o pleito para o presidente Lula (PT).

“Optamos por colocar o nome de Geraldo Júnior, que é do MDB, do 15, para depois o ex-prefeito não dizer novamente, como o fez após o resultado 2022, que perdeu para o presidente Lula, para o PT ou para o 13. Ele não terá mais desculpa, mesmo que o candidato não seja ele ano que vem, e sim o atual prefeito Bruno Reis (UB), o que dá no mesmo”, disse Lúcio ao Política Livre, nesta terça-feira, 26.

Nesta manhã, o líder do UB se referiu ao nome do vice-governador à sucessão municipal como "demonstração de fraqueza do PT".

Na oportunidade, Lúcio ainda relembrou a desistência do senador Jaques Wagner (PT) para concorrer novamente a cadeira de governador da Bahia em 2022, o que levou o lançamento do nome de Jerônimo e, consequentemente, à sua vitória nas urnas contra ACM Neto.

“É bom a gente lembrar que, quando os senadores Jaques Wagner (PT) e Otto Alencar (PSD) decidiram não concorrer ao governo da Bahia, em 2022, o ex-prefeito dizia que os petistas estavam entregando a eleição com o lançamento de um então pouco conhecido Jerônimo Rodrigues (PT). E olha só no que deu. Surpresa!”, acrescentou.

Câmara Municipal de Salvador

As declarações do presidente da Fundação Índigo também repercutiram na Câmara Municipal de Salvador (CMS). Durante a 65ª sessão ordinária, nesta tarde, o vereador Arnando Lessa (PT), rebateu os comentários do ex-prefeito sobre a segurança pública baiana. Na ocasião, o edil afirmou que o líder do UB não é "exemplo para ninguém" e relembrou os seus oitos anos de gestão na cidade.

"Em oito anos que passou por este município, a Guarda Municipal não fez nenhum concurso. As posições salariais não melhoraram em nada. [...]", disse no púlpito do plenário Cosme de Farias.