Negociando com o centrão, Lula anuncia criação de novo ministério

O presidente Lula (PT) anunciou nesta terça-feira, 29, durante sua transmissão semanal na internet, a Conversa com o Presidente, que o governo federal vai criar um novo ministério, o da Pequena e Média Empresa.

A criação da pasta surge em meio às discussões sobre a reforma ministerial para abrigar os partidos do centrão, como o Republicanos e PP.

“Nós vamos criar, eu estou propondo a criação do ministério da pequena e média empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais. Para que tenha um ministério específico para cuidar dessas pessoas que precisa de crédito e de oportunidade”, afirmou o presidente, após uma pergunta sobre desenvolvimento e geração de empregos.

O PP e o Republicanos integraram a base de apoio do governo de Jair Bolsonaro (PL). No entanto, os dois partidos possuem alas que se alinharam a Lula desde a campanha presidencial do ano passado.

A articulação dos partidos com o governo é para fazer os deputados Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e André Fufuca (PP-MA) ministros, mesmo sem definição de quais pastas comandarão.