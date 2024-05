Nelson Barbudo deve assumir cadeira de Amália Barros na Camâra | A TARDE

O ex-deputado federal, Nelson Ned Previdente, conhecido como Nelson Barbudo (PL-MT), deve assumir a cadeira da parlamentar Amália Barros, que faleceu na madrugada deste domingo, 12.

Barbudo, que é o primeiro suplente do PL em Mato Grosso, foi deputado federal de 2019 a 2022, no entanto, não conseguiu se reeleger nas últimas eleições, recebendo apenas 53 mil votos. Com a morte de Amália, Barbudo deve tomar posse e voltar à Câmara dos Deputados para um novo mandato até o início de de 2027.

A expectativa é que, como em sua primeira passagem pelo Congresso, Nelson deva engrossar a bancada ruralista. O parlamentar foi relator de um projeto de lei que autorizava a caça de animais silvestres e apresentou outro para limitar o valor de multas ambientais.

Falecimento de Amália

A vice-presidente do PL Mulher e deputada federal, Amália Barros morreu na madrugada deste domingo, aos 39 anos, em São Paulo, onde estava hospitalizada no Hospital Vila Nova Star.

Ela foi internada em estado grave após uma cirurgia para a remoção de um nódulo no pâncreas em 1º de maio. Desde então, enfrentou complicações médicas, incluindo intervenções no fígado e nas vias biliares.

