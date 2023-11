No primeiro ano de mandato, governo Lula gasta R$ 1 bi em viagens | A TARDE

O Governo Lula (PT) já gastou aproximadamente R$ 1 bilhão com despesas de viagens, neste primeiro ano do terceiro mandato do presidente da República. As informações são da coluna Radar, da revista Veja.

Outros R$ 800 milhões foram destinados a viagens servidores | Foto: Ricardo Stuckert | PR

As viagens internacionais de Lula e comitiva já resultaram em R$ 164 milhões, destinados para o pagamento de diárias em hotéis, assim como em compras de passagens.

Do total desses R$ 1 bilhão, R$ 800 milhões foram investidos no deslocamento dos servidores dentro do país, segundo revelou a coluna.