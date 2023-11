Nomeação de nova diretora-geral do EBC tem apoio da bancada evangélica | A TARDE

O governo Lula (PT) acenou, mais uma vez, para a próxima com a bancada evangélica com a nomeação da vaga de diretor-geral da EBC, que será ocupada pela professora Maíra Bittencourt, da Universidade Federal de Sergipe (UFS), conforme informações da coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo.

A docente chega ao cargo por indicação do secretário-geral da Presidência, Márcio Macêdo, e conta com o apoio do deputado federal Silas Câmara (Republicanos-AM), coordenador da bancada evangélica.