Novo ministro de Portos e Aeroportos fala em baratear passagens aéreas

Empossado nesta quarta-feira, 13, como ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), disse em coletiva de imprensa que está nos seus planos lançar o “Voa, Brasil”, programa anunciado em março pelo seu antecessor, Márcio França (PSB).



"Trabalharemos ao lado do presidente Lula [PT], de maneira coletiva com o setor produtivo, para tentar baixar o preço da passagem, que está muito cara no Brasil. Isso significa desenvolvimento, crescimento e dá uma sinalização para o próprio brasileiro conhecer o Brasil. Tenha certeza, ministro Márcio França, que o 'Voa, Brasil', nós vamos construir juntos", declarou Silvio Costa Filho, que estava ao lado do seu antecessor durante a entrevista.

O 'Voa Brasil' tem o intuito de baratear passagens aéreas no país. Está dentro do planejamento do programa oferecer até 1,5 milhão de passagens, cada uma com o valor de R$ 200.

Nos primeiros meses, o 'Voa Brasil' será liberado apenas para aposentados e pensionistas que não voaram nos últimos 12 meses. As companhias aéreas Latam, Gol e Azul participarão do programa.