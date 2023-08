Novo PAC: governo pretende investir R$ 1 tri em 4 anos, diz senador

O senador Cid Gomes (PDT-CE) afirmou que o governo federal estima investir R$ 1 trilhão no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Nesta terça-feira, 8, o parlamentar e demais líderes do Senado estiveram reunidos com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que apresentaram o projeto.

Conforme informações do parlamentar, o recurso aplicado ao novo PAC será destinado as obras de transportes, infraestrutura urbana, equipamentos sociais, no projeto água para todos, comunicações e energia. Os investimentos serão feitos via Petrobras, que destinará R$ 300 bilhões nos próximos quatro anos, e via Orçamento da União.

"Então, a Petrobras por exemplo, certamente individualmente o maior investimento, tem um plano de investimento de R$ 600 bilhões de reais para o horizonte de quatro anos. Desses, metade será manutenção, recuperação de ativos, isso não conta. Não entendem isso como característica de PAC, que é uma coisa nova. Desenvolvimento sustentável também. Dos 600 bilhões previstos da Petrobras, 300 bilhões tem característica de PAC. Essa certamente será a maior rubrica", disse.

Em seguida, aparecem os recursos do Orçamento Geral da União, com R$ 60 bilhões anuais direcionados para o PAC, totalizando R$ 240 bilhões no quadriênio do PAC.

O novo PAC será apresentado na próxima sexta-feira, 11, no Rio de Janeiro, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a sua comitiva.