Operação contra aliados de Bolsonaro teve como base a delação de Cid | A TARDE

A operação da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta quinta-feira, 8, que mirou bolsonaristas teve como base a delação do tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, segundo fontes da PF à CNN. Entre os alvos estariam o próprio ex-mandatário, além do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e ministros e assessores do ex-gestor.

Os mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, dentro do inquérito das milícias digitais.

De acordo com as informações que constam nas investigações, “boa parte” das acusações que fundamentam o cumprimento de prisões, buscas e apreensões foram confirmadas na colaboração de Mauro Cid.

Integrantes da PF relataram que a delação vem tendo resultados há alguns meses e a nova operação, intitulada Tempus Vetitaris, seria o maior resultado obtido até agora.