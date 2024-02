Oposição cogita convocar ministro para esclarecer fuga em presídio | A TARDE

Após a fuga de dois presos na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, os deputados de oposição cogitam convocar o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para esclarecer o assunto. Esta é a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal, que conta com cinco unidades de segurança máxima.

O tema foi assunto na Comissão de Segurança Pública da Câmara, quando o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) sugeriu apresentar um requerimento para a convocação do ministro assim que os trabalhos do colegiado fossem retomados.

“É inadmissível que fugas ocorram em presídios federais. O ministro Lewandowski precisa vir à Comissão de Segurança Pública prestar esclarecimentos sobre esse gravíssimo ocorrido”, disse Nogueira.

Nesta quarta-feira, 14, após o caso, o ministro pediu a revisão imediata de todos os procedimentos e protocolos de segurança nas cinco penitenciárias federais do país.

Entenda

Dois presos fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, na região Oeste do Rio Grande do Norte. Os fugitivos do presídio de segurança máxima foram identificados como Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, também conhecido como "Tatu" ou "Deisinho". A dupla estava custodiada desde setembro.

A Polícia Federal (PF) foi acionada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para auxiliar na recaptura e investigação das responsabilidades da fuga.