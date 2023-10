Uma apresentação de dança que aconteceu no 1º Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde, realizado pelo Ministério da Saúde em Brasília, virou alvo de políticos de oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em vídeo divulgado nas redes sociais, uma mulher aparece dançando uma versão de "batcu", de Aretuza Lovi, chamando atenção da plateia.

A reunião teve início no último dia 4 e tem previsão para terminar nesta sexta-feira, 6. O objetivo do Ministério da Saúde é apoiar a implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) com foco em compartilhamento de ideias, crescimento do debate, estímulo à gestão participativa e construção da agenda de territorialização da promoção da saúde no Brasil.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) realizou críticas sobre a apresentação. "É um seminário de Atenção Primária do Ministério da Saúde! Atenção primária é isso?", questionou nas redes sociais.

As imagens também foram compartilhadas com a deputada federal Bia Kicis. "Estão com pressão em destruir o Brasil". A apresentação está repercutindo entre bolsonaristas nas redes sociais.

"O que uma mulher fazendo dança praticamente erótica tem a ver com Atenção Primária à Saúde eu não sei, mas provavelmente você pagou por isso", publicou o MBL.

Confira o vídeo:





Oposição critica evento do Ministério da Saúde com dança "batcu" Reprodução