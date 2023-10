Oposição pretende não comparecer a votação final da CPI do 8/1

Os senadores que compõe o bloco de oposição na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que apura os atos do 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram os prédios dos Três Poderes, em Brasília, estudam não comparecer a votação final do relatório do colegiado, que será apresentados pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

De acordo com informações da coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo, os oposicionistas ainda cogitam apresentar um parecer paralelo pedindo a absolvição do ex-mandatário, em meio ao possível indiciamento de Bolsonaro por ameaça golpista.

Um dos membros da suplência deste colegiado é o filho "01" de Bolsonaro, o senador Flávio (PL-RJ).

Ainda conforme o colunista, os parlamentares também estimam não apresentar voto contrário à relatora Eliziane Gama para não validar o texto dela.