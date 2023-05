Otto Alencar repreende colega e pede silêncio: “Aqui não é delegacia”

O senador Otto Alencar (PSD-BA) presidia a audiência de instalação da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que irá apurar os atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, quando repreendeu seu colega, senador Marcos do Val (Podemos-ES), por interromper outro membro da comissão.

Otto lembrou que Do Val já atuou como delegado e afirmou que o parlamentar estava no Senado Federal e não em uma delegacia de Polícia. Em certo momento, o senador baiano levantou a voz, pediu que o colega se mantivesse calado e foi aplaudido pelos seus pares.

“Vossa Excelência está sendo antiético, interrompendo o seu colega. Ninguém interrompeu Vossa Excelência. Eu sei da sua procedência da Polícia, mas aqui é o Senado. Não é delegacia de Polícia. Vossa Excelência se mantenha calado. Aqui não é Delegacia de Polícia, não. Aqui é Senado Federal. Se comporte como senador. Vossa Excelência não tem se comportado como senador”, bradou Otto.

Minutos antes, Marcos do Val criticou a escolha da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) para ser a relatora da CPMI do 8 de janeiro. De acordo com ele, a escolha seria parcial, devido à relação próxima da parlamentar com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino (PSB).