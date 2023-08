Pai de Mauro Cid fez movimentações de R$ 4 mi em um ano, diz Coaf

Pai do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) Mauro Barbosa Cid, que está preso e preferiu ficar em silêncio durante sua oitiva na CPI dos Atos Golpistas, o general Mauro César Lourena Cid fez movimentações de R$ 4 milhões em um ano que foram consideradas atípicas, aponta o Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).



As movimentações aconteceram entre fevereiro de 2022 e maio de 2023. No mesmo período, o Coaf também registrou movimentações atípicas do ex-ajudante de ordens e filho do general, Mauro Barbosa Cid, do tio da esposa de Mauro Barbosa Cid, João Norberto Ribeiro, e de uma das filhas de Mauro Barbosa Cid.

O documento com todas as transações deverá ser enviado à CPI dos Atos Golpistas. Com informações do G1.