Países do G20 não chegam a acordo sobre texto final da reunião

Poucas horas antes do início da reunião de cúpula do G20, os membros ainda não tinham conseguido redigir um comunicado em acordo sobre o encontro. A conferência da cúpula está marcada para iniciar na manhã deste sábado, 9. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Ao lado da Índia e África do Sul, o Brasil tentava até o último minuto alinhar um texto alternativo sobre a Guerra da Ucrânia que fosse considerável para Rússia, os Estados Unidos e a UE, deste modo, pouparia o governo indiano da possível frustração de sediar a primeira reunião do G20 que termina sem consenso.

Se os membros não chegarem a um consenso, esta será a primeira vez que o grupo põe em risco a viabilidade do bloco.