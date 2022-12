Palácio do Planalto é lavado com sal grosso para posse de Lula

A rampa do Palácio do Planalto, onde Lula vai receber a faixa presidencial e tomar posse como presidente do Brasil no domingo, 1º, foi lavada com sal grosso. No dia 15 de dezembro, Bolsonaro começou a se mudar do local, que será o local oficial de trabalho do novo presidente.

Além de temperar alimentos, o sal grosso é tradicionalmente usado em cerimônias religiosas com o objetivo de limpar, energizar, e harmonizar o campo energético. É usado ainda para afastar inveja e energias negativas.

Em vídeo que circula nas redes sociais, funcionários que realizam a limpeza do local afirmam que usam o produto para "tirar a inhaca" de Bolsonaro. "Já foi jogado sal grosso aqui… Tirar a inhaca desse pedófilo, terrorista… Lulinha, a rampa é toda sua", diz um homem no vídeo.

A faixa deve ser entregue a Lula pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tendo em vista que Bolsonaro já decidiu não participar do rito, assim como seu vice, Hamilton Mourão.

Confira imagens da 'limpeza':

