'Para eles, sou leproso', diz Queiroz sobre afastamento dos Bolsonaro

O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PL), Fabrício Queiroz (PTB), reclamou da falta de apoio da família Bolsonaro com ele após as polêmicas envolvendo as supostas rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Em entrevista à revista Veja, Queiroz disse quem para os Bolsonaro, ele se tornou um "leproso".

"Os Bolsonaro são do tipo que valorizam aqueles que os trai. Bolsonaro não me ajudou em nada na minha campanha a deputado estadual em 2022. Para a família Bolsonaro, eu sou um leproso", disse Queiroz, revelando desejo de se candidatar ao cargo de vereador pelo Rio de Janeiro nas eleições de 2024.

Uma quebra de sigilo bancário em 2020 mostrou que Queiroz movimentou R$ 6,2 milhões em 11 anos, um valor muito acima de seus rendimentos como policial militar e servidor da Alerj. Ele e Flávio negam o esquema de rachadinha.

O ex-assessor também é suspeito de ter depositado R$ 89 mil nas contas da ex-primeira-dama Michelle entre 2011 e 2016.