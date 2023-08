Para evitar gafes, Lula reforça equipe que prepara seus discursos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) solicitou aos seus colaboradores que reforcem a equipe responsável por preparar seus discursos, com o objetivo de evitar gafes. Inicialmente composta por três auxiliares, a equipe de discursos será fortalecida com a incorporação de Cristina Charão, que anteriormente atuava na assessoria da primeira-dama, Janja da Silva. Existe a expectativa de que mais um profissional seja adicionado ao time. A informação é do site G1.

Dentre as últimas gafes, o presidente, em encontro com o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, disse que o auxílio a países da África seria uma forma de "pagamento" pelo período em que africanos foram escravizados no Brasil.

“Nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo o que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país”, discursou o presidente.

De acordo com o G1, Lula tem reclamado da preparação dos eventos e apontado que não consegue se preparar para a quantidade de assuntos abordados.