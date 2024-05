Parlamentares arrecadam R$ 125 mil para custear ato pró-Bolsonaro | A TARDE

Deputados e senadores do PL juntaram R$ 125 mil em uma vaquinha para ajudar a custear a manifestação a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Rio de Janeiro neste domingo, 21.

Conforme apuração do Estadão, ao menos 25 parlamentares participaram da arrecadação, sendo o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) o responsável pela arrecadação do valor, doando o valor de R$ 5 mil.

“Eu fui o primeiro para dar exemplo”, comenta Sóstenes. Além dele, outros 15 colegas deputados e nove senadores desembolsaram R$ 5 mil.

14 dos congressistas que participaram da vaquinha tiveram os nomes confirmados por Sóstenes, que diz ter feito um compromisso de não identificar todos os deputados, já que alguns deles pediram sigilo. O pastor Silas Malafaia, que também estará presente, confirmou outros dois nomes.

Até a tarde da última sexta, 19, mais de 70 deputados confirmaram que irão para o ato de Bolsonaro, nove senadores e quatro governadores ou vice-governadores.

Confira os nomes:

Bia Kicis (PL-DF)

Carlos Portinho (PL-RJ)

Dr. Hiran (PP-RR)

Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Izalci Lucas (PL-DF)

Jorge Seif (PL-SC)

José Medeiros (PL-MT)

Magno Malta (PL-ES)

Marcos Rogério (PL-RO)

Nikolas Ferreira (PL-MG)

Pr. Marco Feliciano (PL-SP)

Rogério Marinho (PL-RN)

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

Wilder Morais (PL-GO)