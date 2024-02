"Partido democrático por vocação", ressalta presidente do PT Bahia | A TARDE

O presidente do Partido dos Trabalhadores da Bahia, Éden Valadares, comemorou a luta pela democracia, pela justiça social, por um novo Brasil após a redemocratização do país com os movimentos Diretas Já e creditou ao PT uma significativa parte da luta contra o fim da ditadura.

Neste sábado (10), o partido completa 44 anos e o dirigente partidário celebra o retorno da democracia.

"Partido democrático por vocação, o PT segue convicto de que a democracia não pode ser ameaçada. O PT sempre lutou a favor da liberdade, da igualdade e, sobretudo, da justiça social".

O dirigente estadual afirmou que o partido continuará fiel ao seu espírito e principal fundamento norteador, que é a defesa da melhoria da vida da classe trabalhadora e do povo brasileiro, em toda sua diversidade de origem geográfica, idade, cor, crença e orientação sexual.

"Com uma militância aguerrida, cheia de vitalidade e disposta a contribuir com o projeto desenvolvimentista e que coloca os pobres no centro do orçamento, o PT continua um partido enraizado, com milhões de militantes e simpatizantes ao redor da Bahia e do Brasil", disse Éden, ao informar que o PT é um partido com grande capilaridade: está organizado em 350 municípios, por meio de Diretórios e Comissões Provisórias.

"Isso só demonstra a força do PT na Bahia e o tamanho da nossa responsabilidade com a renovação e o fortalecimento do nosso partido", disse o presidente.

No estado, destacou Éden, as melhorias implementadas pelo modo petista de governar, com as gestões de Jaques Wagner, Rui Costa e agora com Jerônimo Rodrigues.

“O governador vem em um ritmo intenso de trabalho, viagens e entregas. É mais uma prova do nosso compromisso com o povo, da luta ininterrupta para garantir melhor qualidade de vida para a população dos quatro cantos da Bahia e continuar nosso projeto de fazer mais e melhor pelo nosso estado", disse Éden.



"Agora, nesses 44 anos, só temos a agradecer às grandes conquistas do PT, seja através da nossa aguerrida e vital militância, dos nossos mandatos e das nossas gestões. No Brasil, por tudo que foi feito por Lula nos seus primeiros mandatos e agora com os incansáveis esforços do presidente para reconstruir e unir o país. No estado, temos o grande legado de transformação social de Wagner e Rui, e com eleição de Jerônimo a Bahia reconhece os inúmeros avanços do atual gestor, um governador que gosta de gente e que tem como principal desafio o combate à fome, sem perder de vista, é claro, os avanços que a Bahia precisa e que, com certeza, tem se dedicado de corpo e alma a cuidar dos baianos.”



A sessão especial do aniversário do PT será realizada no dia 14 de Março na Assembleia Legislativa da Bahia.