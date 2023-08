Partidos formam frente para isolar bolsonarismo nos pleitos municipais

Grupo com diversos partidos de esquerda e de direita que pretendem criar uma unidade para isolar o bolsonarismo nas eleições municipais do ano que vem, o Direitos Já teve sua primeira reunião na semana passada, em São Paulo, com alguns dos dirigentes nacionais das legendas.



Entre os partidos que compõem o grupo, estão PT, PSB, MDB, PDT, PC do B, Rede, PV, Cidadania, PSD, PSDB e Podemos. Legendas que não participaram da primeira reunião, PSOL, União Brasil, Avante e Solidariedade também cogitam juntar forças para combater a extrema-direita, com a finalidade de defender a democracia. Com informações do jornal Folha de S. Paulo.

A estratégia nacional, no entanto, não tem adesão em muitas das mais importantes cidades do país, a exemplo de Salvador, onde a extrema-direita cogita apoiar Bruno Reis (União Brasil) na sua tentativa de reeleição.