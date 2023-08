Pesquisa: 67% dos eleitores acreditam que presentes são de Bolsonaro

O Instituto Atlas/Intel realizou uma pesquisa onde questionou aos eleitores de Bolsonaro e Lula a quem deveria pertencer os presentes recebidos pelos chefes do Executivo. O levantamento acontece em meio à polêmica envolvendo as joias recebidas pelo ex-presidente Bolsonaro.

Segundo a pesquisa, 67% acreditam que os presentes devem pertencer a Bolsonaro e ex-primeira-dama Michelle, sendo ele o chefe do Executivo. Já para os eleitores de Lula, 97% acreditam que os presentes devem ser da União.

A quem deveriam pertencer os presentes de alto valor recebidos pelo presidente do Brasil? A resposta depende de quem é o nome do presidente e de quem responde a pergunta. 67% dos eleitores do Bolsonaro acreditam que as joias são suas. Mas se elas fossem recebidas pelo Lula...🤔 pic.twitter.com/oPMBZlWRgY