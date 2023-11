Pesquisa para medir popularidade do governo Lula é encomendada | A TARDE

Para analisar o quase um ano de governo Lula (PT), o Palácio do Planalto encomendou para dezembro uma nova pesquisa para medir sua popularidade.



Será a segunda pesquisa da modalidade, já que a primeira foi feita em maio, pelo mesmo instituto que realizará o trabalho do mês que vem, o FSB. As informações são do colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim.

A pesquisa feita em maio contou com 22 mil entrevistas domiciliares e foi chamada de "minicenso" pela Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal.