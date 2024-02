PF apreendeu 6 celulares com Ramagem, um deles era da Abin | A TARDE

A Polícia Federal apreendeu seis celulares com o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e deputado federal, Alexandre Ramagem (PL-RJ). Um dos aparelhos, inclusive, pertencia a Abin. Ramagem foi alvo de operação por suspeita de usar a agência para espionagem ilegal contra opositores do governo Jair Bolsonaro.

De acordo com o g1, a PF apontou que Ramagem ficou, além do telefone celular, com um notebook que também seria da agência, mesmo após ter se desligado do órgão.

A Abin alega que Ramagem perdeu o acesso ao sistema da agência em março de 2022, quando decidiu se candidatar a uma vaga na Câmara dos Deputados. Ele se elegeu pelo PL, mesmo partido do ex-presidente.

Nos endereços do parlamentar, foram apreendidos quatro computadores, seis celulares e 20 pen drives. As buscas foram feitas em residências e no gabinete do deputado na Câmara.

Segundo as investigações da PF na Operação "Vigilância Aproximada", os crimes na Abin envolvia o uso do software "First Mile", ferramenta de geolocalização que permite identificar as movimentações de pessoas por meio dos celulares delas.