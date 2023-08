PF avalia bloqueio de contas de Bolsonaro, dizem fontes

A Polícia Federal (PF) quer analisar os dados bancários de Bolsonaro e estudar todas as medidas legais à disposição, incluindo bloqueio de contas, bens e, eventualmente, prisão, segundo uma fonte da cúpula da PF confirmou à jornalista Raquel Landim, da CNN.

A corporação, no entanto, age com cuidado sem colocar precipitadamente o ex-chefe do Executivo como principal mentor de uma suposta organização criminosa que teria desviado e vendido ilegalmente joias recebidas pelo governo brasileiro. Entretanto, segundo a fonte, a PF não evitará medidas mais rígidas devido à opinião pública.

Quebra de sigilo de Bolsonaro e Michelle

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou na noite de quinta-feira,17, a quebra dos sigilos bancário e fiscal da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Brasil e no exterior.

A determinação atende um pedido feito pela Polícia Federal (PF). Michelle se pronunciou em publicação no stories do Instagram, nesta sexta-feira,18, e disse: “Pra quê quebrar meu sigilo bancário e fiscal? Bastava me pedir! Quem não deve, não teme!”

“Fica cada vez mais claro que essa perseguição política, cheia de malabarismo e inflamada pela mídia, tem como objetivo manchar o nome da minha família e tentar me fazer desistir. Não conseguirão! Estou em paz!”, acrescentou.