PF cumpre mandados contra ex-integrantes de Intervenção no RJ

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 12, a Operação Perfídia, voltada ao cumprimento de mandados contra empresários e militares que integraram o Gabinete da Intervenção Federal (GIF) no Rio de Janeiro, em 2018.

A investigação mira a apuração de supostas fraudes na verba do programa, que custou R$ 1,2 bilhão. À época a gestão federal era comandada pelo ex-presidente Michel Temer.

O general Walter Souza Braga Netto, nomeado interventor por Temer, é um dos investigados e teve o sigilo telefônico quebrado pela Justiça.

Ao todo, os agentes da PF cumpriram 16 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo e no Distrito Federal. De acordo com o G1, não há mandados de prisão na operação, e Braga Netto não é alvo de mandados.