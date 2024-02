PF deflagra operação contra aliados políticos de Bolsonaro | A TARDE

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 8, uma operação para investigar uma possível organização criminosa que atuou no dia 8 de janeiro. Segundo informações do blog da Daniela Lima, do g1, os alvos são Braga Netto, Augusto Heleno, os ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro da Defesa Anderson Torres, além de outros militares e aliados políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo a Globonews, também há um mandado de prisão para o ex-assessor da presidência Filipe Martins e contra o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o coronel do Exército Marcelo Câmara, que foi citado no inquérito que apura os presentes recebidos pelo ex-presidente.

A Operação Tempus Veritatis cumpriu ordens expedidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que determinou que Bolsonaro entregue o passaporte e não fale com outros investigados.