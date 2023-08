PF derruba versão de que Torres tinha vindo à Bahia para visitar obra

A Polícia Federal (PF) reuniu provas e depoimentos que, de acordo com investigadores, derrubam a versão do ex-ministro da Justiça Anderson Torres de que ele steve na Bahia no final de 2022 para visitar uma obra na semana do segundo turno da eleição presidencial.

O inquérito, que está perto de ser concluído, corre na Diretoria de Inteligência da PF, e já tem documentos e testemunhas que comprovam que Torres decidiu viajar à Bahia para organizar o esquema de policiamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que tentaria atrapalhar o voto de eleitores de Lula.

Uma das novas provas apontam que Torres dedicou pouco tempo da viagem à visita da obra da PF no Estado. As informações são do portal Metrópoles.