PF encontra ordem de Bolsonaro para disparo de fake news

Em investigação da Polícia Federal, uma ordem dada pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para disparo de desinformação e ataques às instituições foi encontrada no celular de Meyer Nigri, o fundador da Tecnisa, e um dos empresários investigados por pregar um golpe de estado.

Na mensagem atribuída ao contato "PR Bolsonaro 8" no celular de Meyer Nigri mostra ataques a integrantes do Supremo, como fake news sobre urnas, pesquisas e, por fim, a ordem: "Repasse ao máximo", destacada com caixa alta. As informações são do blog de Daniela Lima, no G1.

Na ocasião, o texto atribuído a Bolsonaro ataca o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, e na época presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além disso, cita uma suposta fraude eleitoral e ataca um instituto de pesquisa de inflar os números do então candidato à presidência Luiz Inácio da Silva (PT).

Após a ordem para disparar a fake news, Bolsonaro recebe uma resposta de Nigri. "Já repassei para vários grupos!".