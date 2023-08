PF identifica que há mais joias que pertencem a Bolsonaro

Durante operação realizada nesta sexta-feira, 11, pela Polícia Federal (PF), foram identificadas mais joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na presidência da República e que foram vendidas ilegalmente pelo esquema comandado pelos militares do Exército Mauro Lourena Cid e Mauro Cid. A venda ilegal dos presentes pode ter ultrapassado R$ 1 milhão. As informações são do G1.

De acordo com a investigação, boa parte do dinheiro obtido com a venda das joias foi depositada em contas dos alvos nos Estados Unidos e depois sacado lá mesmo em caixas eletrônicos.

A PF acionou o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), ligado ao Ministério da Justiça, que já pediu ao Departamento de Justiça americano a quebra do sigilo bancário das contas até agora identificadas. A PF pediu, nesta sexta, a quebra do sigilo fiscal e bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro.