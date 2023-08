PF indefere pedido e Carlos Bolsonaro perde o porte de arma

Carlos Bolsonaro, vereador da cidade do Rio de Janeiro (RJ) pelo partido Republicanos-RJ, teve seu porte de arma revogado pela Polícia Federal (PF) após ter a renovação negada. O parlamentar possuía o registro de uma pistola Glock 9 mm e havia submetido um requerimento à PF do estado do Rio em 4 de julho. A notícia da revogação foi divulgada nesta sexta-feira, 21, pelo O Globo.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou a "renovação da concessão de porte de arma de fogo" com abrangência nacional e validade de 5 anos, em substituição a um porte anterior que já havia expirado. Com a posse de arma, o cidadão pode mantê-la em sua residência ou no local de trabalho. Por outro lado, com o porte, a pessoa tem a permissão para portar o armamento fora de sua casa ou local de trabalho.

O filho “02” do ex-presidente justificou seu pedido alegando que, como vereador, possui a "efetiva necessidade" de estar armado, considerando sua atividade profissional de risco, e sente que sua integridade física está ameaçada, o que o leva a crer que sua vida está em perigo.

No entanto, a Polícia Federal respondeu afirmando que não foram apresentadas provas de ameaças ou riscos específicos contra o vereador, que justificassem a concessão excepcional do porte. A corporação destacou que a documentação fornecida pelo parlamentar não foi suficiente para comprovar a necessidade da renovação do porte de arma.